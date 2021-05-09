Армия Разведчики ЦВО провели мини-концерты для фронтовиков и тружеников тыла в Самарской области Роман Захаров Военнослужащие посетили Лобачева Сергея Савельевича, Бондареву Олимпиаду Алексеевну, Чертовских Ивана Петровича, Веденину Анну Лукьяновну и семью Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризу Мерсияфовну. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Самарской области разведчики Центрального военного округа (ЦВО) поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Мини-концерты были проведены для фронтовиков и тружеников тыла. Военнослужащие посетили Лобачева Сергея Савельевича, Бондареву Олимпиаду Алексеевну, Чертовских Ивана Петровича, Веденину Анну Лукьяновну и семью Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризу Мерсияфовну. Поздравление от действующих военнослужащих фронтовики сейчас получают по всей России. Например, ранее сообщалось, что военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде и Владивостоке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика