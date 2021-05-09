То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus

Парадные автомобили Aurus начали полировать еще за несколько десятков часов до прохождения по Красной площади в рамках Парада Победы. Ежедневно эти машины проходили обязательный техосмотр.

«Звезда» оправилась в небольшой пробег протяженностью в 100 километров на автомобиле Aurus. Первое, что бросается в глаза, это то, как быстро машина набирает скорость. Оно и не удивительно, ведь мощность двигателя - 600 лошадиных сил.

Только пробки заканчиваются, спидометр за считанные секунды взлетает до цифры 100. А машина, будто корабль по волнам, плывет по асфальту. Парадные Aurus из того же семейства, что и лимузин президента. Но отличия существенны - и снаружи и внутри.

Это наличие специального парадного режима, который автоматически ограничивает скорость во время прохождения по Красной Площади. Наличие микрофонов, с помощью которых министр обороны приветствует парадные расчеты. Отсутствие переднего сидения и ручка, за которую глава МО РФ держится, когда машина проезжает по Красной Площади.

Первый парад на Красной Площади Георгий Жуков принимал на коне. Автомобили появились на главных военных смотрах лишь в 1953 году. Тогда это был ЗИС-102. Кстати, Aurus создавали по его мотивам. Новенький кабриолет сменил привычную серию ЗИЛов.

Специальная система подвески, которая установлена на Aurus, способна почти полностью поглощать вибрацию от дороги.

«Система подвески унифицирована с автомобилем седан. Отличием является именно наличие специального программного обеспечения, которое приводит ее в наиболее плавный режим. Именно для наиболее комфортного движения по брусчатке Красной Площади», - объяснил заместитель директора проекта ИМП Александр Лебедев.

На одометре машины, на которой прокатилась «Звезда», около 5000 километров пробега. Из них лишь третья часть - это проезды вдоль парадных расчетов. Остальное - обкатки, тренировки, то есть проверки всех систем на прочность.

Если в 2019 году еще ставилось под сомнение, пора ли принимать этих новобранцев в строй, то теперь о таких сомнениях никто и не вспоминает. А на автомобили Aurus растет спрос за рубежом.