«Ярсы» вышли на брусчатку Красной площади
Командовал парадным расчетом подполковник Роман Нарожнов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Красной площади прошла механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе - мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-ой гвардейской ракетной дивизии. Командовал парадным расчетом подполковник Роман Нарожнов.
Возможности ракетного комплекса «Ярс» позволяют осуществить гарантированный запуск с преодолением любой системы противоракетной обороны.
Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России.