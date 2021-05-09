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Стальные защитники: какую технику показали на Параде Победы в Москве

Тимур Шерзад
12:46 09.05.2021
От бронеавтомобилей до стратегических ракетных комплексов и сверхзвуковых самолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Парад Победы в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился. После того, как по брусчатке прошли пешие парадные расчеты, на Красную площадь выехала военная техника. 

Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» (сзади), и «Тайфун-ПВО» (спереди, без боевого модуля)<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» (сзади), и «Тайфун-ПВО» (спереди, без боевого модуля)

Новинкой парада стал бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ПВО», предназначенный для придания мобильности и защищенности отделению зенитчиков, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами. Выполненная на шасси КамАЗ, эта машина имеет полный привод, что позволяет быстро передвигаться по сложным участкам местности и бездорожью. Кроме того, в едином строю с этой модификацией прошли бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» с боевыми модулями дистанционного управления. 

Тяжелые БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» (сзади)<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Тяжелые БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» (сзади)

Кроме того, из интересного на параде были представлены тяжелые боевые машины пехоты нового поколения «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха».

«Танковую» часть представили новейшие танки Т-14 «Армата», прошедшие в едином строю с  танками Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

Танк Т-14 «Армата» (на заднем плане)<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Танк Т-14 «Армата» (на заднем плане)

Помимо реактивных систем залпового огня и ствольных самоходных 152-мм орудий «Мста-С» зрителей парада порадовали самоходные 152-мм орудия «Коалиция-СВ». В отличие от той же «Мсты», их орудия имеют увеличенную более чем в 2 раза дальность стрельбы, а также повышенную в 1,5 раза скорострельность. 

Самоходные орудия «Коалиция-СВ»<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самоходные орудия «Коалиция-СВ»

Российские вооруженные силы традиционно особенно могучи в сфере противовоздушной обороны. На Параде Победы это было отражено в целом ряде зенитных комплексов и систем. Особенно тут стоит отметить принявшие участие С-400 - на данный момент это самые совершенные серийные зенитные ракетные системы в мире. 

Пусковые установки ЗРС С-400<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пусковые установки ЗРС С-400

Завесу неопределенности над обликом будущих войн нам, возможно, приоткрывают представленные на этом параде боевые роботы «Уран-9» - управляемые дистанционно, они способны снизить некоторые риски на передовой для наших военнослужащих, а, значит, сохранить человеческие жизни. 

Боевые роботы «Уран-9»<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Боевые роботы «Уран-9»

Не дадут спать спокойно потенциальным агрессорам и пусковые установки стратегических ракетных комплексов мобильного базирования «Ярс». Эта модификация грозных «Тополей» отличается повышенной живучестью и увеличенной быстротой развертывания для стрельбы. Ракеты «Ярсов» могут оснащаться ядерными боевыми частями, способными уничтожать целые города и крупные объекты инфраструктуры вроде больших дамб и плотин. 

Пусковая установка стратегического ракетного комплексо мобильного базирования «Ярс»<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пусковая установка стратегического ракетного комплексо мобильного базирования «Ярс»

Авиационную часть парада открыла тройка Ми-26 - самых тяжелых серийных вертолетов в мире. Небо Москвы заполнилось самими разными вертолетами и самолетами. Но наибольшее количество эмоций вызвали, конечно, идущие в едином строю истребители 5 поколения Су-57. Пройдя стадию опытных образцов и всевозможных испытаний, эти новейшие машины начали производиться серийно и поступать в войска только в этом году. 

Истребители Су-57<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Истребители Су-57

Кроме того, на параде показали дозаправку в воздухе стратегического сверхзвукового ракетоносца Ту-160 - получающий горючее в полете, он способен добраться практически в любую точку земного шара и нанести оттуда удар туда, куда понадобится. 

Ту-160 имитирует дозаправку в воздухе над Красной площадью<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ту-160 имитирует дозаправку в воздухе над Красной площадью

Это, разумеется, не вся техника, которую показали в Параде Победы на Красной площади - лишь самые любопытные образцы. Посмотреть все прошедшие по Красной площади или пролетевшие над ней образцы, включите приложенное к новости видео - там вы сможете полюбоваться на все машины, танки и авиацию.

Представленная на Параде Победы техника доходчиво подтверждает преемственность Вооруженных сил России и армию-победительницу РККА - обе стороны имеют в своем распоряжении достаточное количество самых разнообразных современных и даже опережающих средств, которые вкупе с храбростью и верностью военнослужащих дают все основания надеяться на победу даже в самых тяжелых и продолжительных войнах. 

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