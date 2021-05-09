Армия Парад Победы Стальные защитники: какую технику показали на Параде Победы в Москве Тимур Шерзад От бронеавтомобилей до стратегических ракетных комплексов и сверхзвуковых самолетов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Парад Победы в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился. После того, как по брусчатке прошли пешие парадные расчеты, на Красную площадь выехала военная техника. Бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» (сзади), и «Тайфун-ПВО» (спереди, без боевого модуля) Новинкой парада стал бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ПВО», предназначенный для придания мобильности и защищенности отделению зенитчиков, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами. Выполненная на шасси КамАЗ, эта машина имеет полный привод, что позволяет быстро передвигаться по сложным участкам местности и бездорожью. Кроме того, в едином строю с этой модификацией прошли бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» с боевыми модулями дистанционного управления. Тяжелые БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» (сзади) Кроме того, из интересного на параде были представлены тяжелые боевые машины пехоты нового поколения «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». «Танковую» часть представили новейшие танки Т-14 «Армата», прошедшие в едином строю с танками Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Танк Т-14 «Армата» (на заднем плане) Помимо реактивных систем залпового огня и ствольных самоходных 152-мм орудий «Мста-С» зрителей парада порадовали самоходные 152-мм орудия «Коалиция-СВ». В отличие от той же «Мсты», их орудия имеют увеличенную более чем в 2 раза дальность стрельбы, а также повышенную в 1,5 раза скорострельность. Самоходные орудия «Коалиция-СВ» Российские вооруженные силы традиционно особенно могучи в сфере противовоздушной обороны. На Параде Победы это было отражено в целом ряде зенитных комплексов и систем. Особенно тут стоит отметить принявшие участие С-400 - на данный момент это самые совершенные серийные зенитные ракетные системы в мире. Пусковые установки ЗРС С-400 Завесу неопределенности над обликом будущих войн нам, возможно, приоткрывают представленные на этом параде боевые роботы «Уран-9» - управляемые дистанционно, они способны снизить некоторые риски на передовой для наших военнослужащих, а, значит, сохранить человеческие жизни. Боевые роботы «Уран-9» Не дадут спать спокойно потенциальным агрессорам и пусковые установки стратегических ракетных комплексов мобильного базирования «Ярс». Эта модификация грозных «Тополей» отличается повышенной живучестью и увеличенной быстротой развертывания для стрельбы. Ракеты «Ярсов» могут оснащаться ядерными боевыми частями, способными уничтожать целые города и крупные объекты инфраструктуры вроде больших дамб и плотин. Пусковая установка стратегического ракетного комплексо мобильного базирования «Ярс» Авиационную часть парада открыла тройка Ми-26 - самых тяжелых серийных вертолетов в мире. Небо Москвы заполнилось самими разными вертолетами и самолетами. Но наибольшее количество эмоций вызвали, конечно, идущие в едином строю истребители 5 поколения Су-57. Пройдя стадию опытных образцов и всевозможных испытаний, эти новейшие машины начали производиться серийно и поступать в войска только в этом году. Истребители Су-57 Кроме того, на параде показали дозаправку в воздухе стратегического сверхзвукового ракетоносца Ту-160 - получающий горючее в полете, он способен добраться практически в любую точку земного шара и нанести оттуда удар туда, куда понадобится. Ту-160 имитирует дозаправку в воздухе над Красной площадью Это, разумеется, не вся техника, которую показали в Параде Победы на Красной площади - лишь самые любопытные образцы. Посмотреть все прошедшие по Красной площади или пролетевшие над ней образцы, включите приложенное к новости видео - там вы сможете полюбоваться на все машины, танки и авиацию. Представленная на Параде Победы техника доходчиво подтверждает преемственность Вооруженных сил России и армию-победительницу РККА - обе стороны имеют в своем распоряжении достаточное количество самых разнообразных современных и даже опережающих средств, которые вкупе с храбростью и верностью военнослужащих дают все основания надеяться на победу даже в самых тяжелых и продолжительных войнах. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»