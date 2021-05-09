Путин и Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон после Парада Победы на Красной площади почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы в Могиле Неизвестного Солдата.

Путин традиционно прошел пешком от главной площади Москвы до Кремлевской стены в Александровском саду. Солдаты Краснознаменного ордена Октябрьской революции Президентского полка во время церемонии возложения установили венок от имени президента РФ у Вечного огня.