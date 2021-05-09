Колонна «Армат» прошла по Красной площади на Параде Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Колонна «Армат» прошла по Красной площади на Параде Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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