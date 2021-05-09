Легендарные танки Т-34 открыли механизированную часть Парада Победы в Москве

Легендарные танки Т-34/85 открыли механизированную часть Парада Победы в Москве.

Танки Т-34 стали самыми массовыми танками СССР в период Великой Отечественной войны и одними из самых массовых танков за всю историю - общий тираж превысил полсотни тысяч единиц.

«Тридцатьчетверки» различных модификаций участвовали в войне с первого до последнего дня - и горячим летом 1941-го, и победной весной 1945-го.