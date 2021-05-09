«Сделаем все, чтобы жила память о героях»: Захарова поздравила россиян с Днем Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Днем Победы. В торжественной речи она подчеркнула, что наша страна сделает все для сохранения памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны.

«С 9 Мая! С Днем Победы! Великий праздник, прославленный подвигом нашего народа. И мы сделаем все, чтобы светлая память о героях жила, вопреки наветам. Славьтесь в веках!», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время Парада Победы с трибуны на Красной площади поздравил ветеранов, военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Глава государства отметил, что российский народ может по праву гордиться своим родством с поколением победителей и настоящих героев. Он также заявил о необходимости помнить то, что именно советский народ вынес на своих плечах все ужасы войны и принес мир не только своему отчеству, но и оккупированной Европе.