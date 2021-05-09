Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие

По Красной площади Москвы промаршировали женщины-военнослужащие. К Параду Победы они долго и упорно готовились и на репетициях прошли по полигону много километров.

Военным парадом командует главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. После объезда войск - он выступил с докладом перед Верховным Главнокомандующим ВС РФ президентом страны Владимиру Путину. Глава государства поздравил участников Парада с праздником.

В военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве, принимают участие пешие парадные расчеты и пройдет военная и специальная техника - автомобили, бронемашины, танки, ракетные комплексы.