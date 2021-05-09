Путин заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире

Многое из идеологии нацизма в мире вновь пытаются реанимировать и привести в действие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил с трибуны на Красной площади во время Парада Победы в Москве.

«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение не только разного рода радикалы и международные группировки террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - заявил он.

По словам главы государства, для воплощающих в жизнь антисемитизм и русофобию нет оправдания.

«Нет прощения и оправдания тем, кто замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национально превосходства, антисемитизма и русофобии», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что история требует делать выводы и РФ всегда будет защищать свои национальные интересы и безопасность народа.