Т-34, новейшая техника и тысячи военнослужащих: как прошел Парад Победы в Новосибирске

В Новосибирске праздничный парад уже состоялся. Мероприятие прошло в полноценном, докоронавирусном режиме. По центральным улицам города, печатая шаг, прошли более двух тысяч военнослужащих.

Открыли шествие юные барабанщики Сибирского кадетского корпуса. Во главе механизированной колонны был знаменитый танк Т-34, за ним следовали десятки единиц новейших образцов вооружения, прибывших сразу из нескольких сибирских регионов - Кемеровской области, Алтайского края, Хакасии, Тывы.

В числе новинок парада в сибирской столице в этом году - инженерная техника. Машины прибыли из недавно созданного подразделения в Тюменской области. Среди них был комплекс оперативного развертывания дорог. Конструкция из алюминия - легкая, устойчивая к коррозии, при этом способна выдержать практически любую технику, а развернуть переправу можно за 10 минут.

В годы войны о такой технике и мечтать не могли. Но все лучшее, что производили, отдавали фронту. Каждый третий патрон и снаряд выпустили именно в Новосибирской области. В регион эвакуировали сотни оборонных и промышленных предприятий. Историки вспоминают, что Сибирь помогала не только защищать рубежи Родины, но и сберечь одно из главных сокровищ - культуру.

«Этот ковчег культуры, когда-то наше здание "Оперного" спасло, коллекции сохранило, коллекции 19 музеев. Вся Третьяковка, музей Востока, все дворцы Ленинградского пригорода, все лежало здесь. Даже та самая "Янтарная комната", которую часть все-таки успели вывезти, то, что смогли снять с витрин экспозиции, она хранилась у нас», - рассказал научный сотрудник Новосибирского музея Константин Голодяев.

В это же время на улицах города посреди площадей устанавливали и подключали станки. И уже после вокруг возводили стены. Фронт не мог ждать.

Сегодня в парадных расчетах были внуки и правнуки тех, кто ковал Победу по обе стороны линии фронта. Впервые за всю историю Новосибирского парада 9 мая 2021 года было рекордное число представительниц прекрасного пола - сразу четыре коробки. Чеканить шаг на изящных каблуках непросто. А вот женской коробке юнармейцев с обувью повезло больше. Помехой могло стать только волнение.

Ну а ярким финальным аккордом парада стал пронос по главной площади города увеличенной копии знамени Победы.