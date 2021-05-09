Шойгу доложил Путину о готовности Парада Победы в Москве
Выслушав доклад Шойгу, Владимир Путин приступил к произнесению поздравительной речи в честь 76-й годовщины Победы.
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о готовности войск к Параду Победы в Москве.
«Товарищ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации! Войска Московского гарнизона к Параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу», - доложил министр.
Выслушав доклад Шойгу, Владимир Путин приступил к произнесению поздравительной речи в честь 76-й годовщины Победы.