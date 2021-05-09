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СМИ: 55 человек погибли в результате взрыва у школы в Кабуле

Олеся Степакова
00:56 09.05.2021
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал произошедшее террористическим актом.
СМИ: 55 человек погибли в результате взрыва у школы в Кабуле
© Фото: Sayed Mominzadah, XinHua, Globallookpress
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По меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения в результате  взрывов у школы столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

Сообщается, что рядом с государственной школой для девочек в Кабуле взорвался заминированный автомобиль. МВД Афганистана, на данный момент, подтвердило гибель 30 человек, 52 получили ранения получили. Отмечается, что большинство погибших и пострадавших – ученицы школы.

Президент страны Ашраф Гани назвал произошедшее террористическим актом, обвинив в нем радикальное движение «Талибан»*. В тоже время, по сообщению телеканала 1TV, талибы осудили нападение. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившиеся.

*- запрещенная в России террористическая организация.

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