СМИ: 55 человек погибли в результате взрыва у школы в Кабуле

По меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения в результате взрывов у школы столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

Сообщается, что рядом с государственной школой для девочек в Кабуле взорвался заминированный автомобиль. МВД Афганистана, на данный момент, подтвердило гибель 30 человек, 52 получили ранения получили. Отмечается, что большинство погибших и пострадавших – ученицы школы.

Президент страны Ашраф Гани назвал произошедшее террористическим актом, обвинив в нем радикальное движение «Талибан»*. В тоже время, по сообщению телеканала 1TV, талибы осудили нападение. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившиеся.

*- запрещенная в России террористическая организация.