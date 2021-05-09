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Стало известно, кто будет представлять США на Параде Победы в Москве

Иван Линдеманн
00:26 09.05.2021
На параде будет присутствовать временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман.
Стало известно, кто будет представлять США на Параде Победы в Москве
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Соединенные Штаты Америки в ходе торжеств 9 мая в Москве будет представлять временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман. Об этом заявили в американской дипломатической миссии.

«Временный поверенный Барт Горман будет присутствовать на параде», - заявила пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

Шестнадцатого апреля Российская Федерация объявила о высылке десяти сотрудников американской дипмиссии. Эти действия стали ответом на аналогичные действия Вашингтона ранее.

Кроме того, РФ бессрочно закрыли въезд в страну восьми действующим и бывшим американскими чиновникам, и предложила послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для консультаций. Салливан выехал из России 22 апреля.

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