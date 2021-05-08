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Эксперт назвал признаки качественной докторской колбасы

Ян Брацкий
09:52 08.05.2021
Желающие получить гарантированно натуральную докторскую колбасу могут попробовать приготовить ее самостоятельно.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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При покупке докторской колбасы необходимо обращать внимание на ряд параметров, один из которых цена продукта. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал технолог Павел Агапкин. Качественный продукт, по его словам, стоить дешево не может.

«Понятно, что хорошая докторская должна стоить от 500 рублей за килограмм. Учитывая, что сейчас сетевые магазины диктуют входную цену, сохраняя свою наценку, никто не застрахован от того, что колбаса за 500 рублей будет намного лучше той, что за 200 рублей», - отметил Агапкин.

Желающим получить гарантированно качественный продукт, технолог рекомендовал приготовить докторскую колбасу самостоятельно.  

«Выход есть, можно сделать ее самому. Это не сложно, как и в отношении настоящего пива, сыра или настоящего вина», - сказал технолог.

Обращать внимание на цвет, как определяющий фактор при выборе колбасы, не стоит. Расцветка продукта во многом зависит от ее содержимого и различных добавок.

«Если говорить про цвет, то сейчас в принципе такой тренд - чем бледнее, тем натуральнее продукт. Но это не так. Чем бледнее, тем менее ценное сырье содержащее говядину использовалось при приготовлении», - рассказал эксперт.

Докторская - популярный в СССР и на постсоветском пространстве сорт вареной колбасы. По своему составу этот продукт считается идеально сбалансированным, диетическим и полезным, отчего и получил свое название.

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