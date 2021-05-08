В Верховной раде раскритиковали политику Киева в отношении фашизма

В преддверии Дня Победы депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович обратился к жителям Украины.

Политик выразил сожаление, что проблема фашизма остается актуальной для современного Киева и что власти занимаются зачисткой неугодных телеканалов и пропагандой ненависти и искажением истории Великой Отечественной войны. Рабинович отметил, что рано или поздно на Украине удастся предотвратить попытки героизировать фашизм.

«Потому что наше стремление победить фашизм - оно сильнее. Да, в стране беда. <...> Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го"», - говорится в обращении политика, которое размещено на официальном сайте фракции.

Рабинович также высказал глубокое сожаление, что пособникам нацистов в стране до сих пор возводят памятники. Депутат отметил, что несмотря на официальную политику властей, «90 процентов украинцев являются потомками победителей», а не тех, кто «стрелял в спину, прячась в схронах».