Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие ТОФ почтили память погибших в годы войны моряков-тихоокеанцев

Ян Брацкий
07:12 08.05.2021
В память о погибших моряках провели траурный митинг и возложили на воду венок и цветы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Накануне Дня Победы военнослужащие Тихоокеанского флота на Камчатке почтили память моряков, погибших при защите Отечества. На одном из кораблей охраны ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, а также представители администрации вышли в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный провели траурный митинг и возложили на воду венок и цветы в память о погибших моряках-тихоокеанцах.

Воинские почести также были отданы морякам, погибшим при проведении боевого траления у Камчатских берегов. Корабль совершил переход в район, где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Проводившие разминирование корабли подорвались и затонули.

«Для моего поколения, которому за 70, которое прошло несколько горячих точек, главная задача сделать так, чтобы наши потомки чтили память тех, кто совершал подвиги после войны. Война закончилась, народ праздновал победу и восстанавливал разрушенное хозяйство. Они выполняли свой воинский долг, совершали подвиг и в конце 45-го года были награждены боевыми орденами», - рассказал представитель ветеранской организации Камчатского края Александр Нуреев.

В той трагедии погибли 35 человек. В точке гибели кораблей на воду опустили траурный венок и матросскую бескозырку. Память военнослужащих почтили минутой молчания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:18 В стране и мире
СМИ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
05:18 В стране и мире
СМИ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
04:22 В стране и мире
Вверх по нарастающей: в Метеобюро рассказали, когда в Москву придет тепло
04:04 В стране и мире
Видео
Небо в огнях: в честь Дня Победы над Ржевским мемориалом прошло шоу дронов
02:52 В стране и мире
Сын Лигачева рассказал о последних днях жизни отца
Популярное
Популярное
«Легче не становится»: Бузова рассказала о своем самочувствии
СМИ озвучили неожиданную версию гибели Boeing MH370
Назван ингредиент, с которым кофе становится в два раза полезнее
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Нацистский код: французы нашли под половицей дома немецкую шифровку времен войны
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.