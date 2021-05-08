Военнослужащие ТОФ почтили память погибших в годы войны моряков-тихоокеанцев

Накануне Дня Победы военнослужащие Тихоокеанского флота на Камчатке почтили память моряков, погибших при защите Отечества. На одном из кораблей охраны ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, а также представители администрации вышли в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный провели траурный митинг и возложили на воду венок и цветы в память о погибших моряках-тихоокеанцах.

Воинские почести также были отданы морякам, погибшим при проведении боевого траления у Камчатских берегов. Корабль совершил переход в район, где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Проводившие разминирование корабли подорвались и затонули.

«Для моего поколения, которому за 70, которое прошло несколько горячих точек, главная задача сделать так, чтобы наши потомки чтили память тех, кто совершал подвиги после войны. Война закончилась, народ праздновал победу и восстанавливал разрушенное хозяйство. Они выполняли свой воинский долг, совершали подвиг и в конце 45-го года были награждены боевыми орденами», - рассказал представитель ветеранской организации Камчатского края Александр Нуреев.

В той трагедии погибли 35 человек. В точке гибели кораблей на воду опустили траурный венок и матросскую бескозырку. Память военнослужащих почтили минутой молчания.