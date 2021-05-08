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Парад обаяния: как женские расчеты готовятся к главному событию 9 мая

Дария Сенникова
06:53 08.05.2021
Утром 9 мая более 250 девушек пройдут торжественным строем по Красной площади.
Парад обаяния: как женские расчеты готовятся к главному событию 9 мая
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Настоящим украшением Парада на Красной площади в Москве будут женские парадные расчеты. Они маршируют по брусчатке в центре столицы последние пять лет  и неизменно привлекают внимание фотографов. Еще бы - роскошная форма,  идеальная выправка, и синхронный шаг, который нужно «печатать» в туфлях на каблуках.

Сегодня состоялась последняя тренировка женского батальона перед главным Парадом страны. Все прошло безупречно. Оно и понятно, ведь девушки перед этим маршировали и в дождь, и в снег по два часа в течение полугода.

Месяцы тренировок проходили только в специальных форменных сапогах, чтобы привыкли ноги. Занятие это не из простых: надо держать высоту шага, выдерживать его длину. Устав под женщин не переписывали - все требования для марша такие же, как у мужчин.

У курсанток получается все, за что берутся. Они сами крепят шевроны, значки и медали на кители. Заодно повторяют французский, ведь после 9 мая начнутся зачеты. Младшие сержанты - будущие переводчицы.

Кино, салоны красоты: увольнительные курсантки проводят также, как сверстницы. И словари на книжных полках рядом с духами и коробками конфет - еще одно напоминание, что это женский батальон.

Особое внимание у курсанток и к физической форме. Нагрузки ударные. Но сегодня вместо тяги веса было древко тренировочного знамени.

«Знамя весит немало - 9-10 килограмм. С учетом ветра и погодных условий оно может весить больше, с учетом парусного эффекта. Я тренировалась: качаю ручки, плечи», - рассказала «Звезде» знаменосец, курсант Военного университета Ксения Геливерова.

Впервые парадный торжественный строй девушек промаршировал по брусчатке Красной площади в 2016 году. Их выправка и достоинство очаровали мир, и женский батальон стал неотъемлемой частью каждого Дня Победы. Утром 9 мая этого года 253 девушки снова появятся на главной площади страны.

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