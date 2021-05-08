Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Дагестане состоялась генеральная репетиция Парада Победы

Ян Брацкий
06:31 08.05.2021
В механизированной колонне задействовали более 30 современных образцов вооружения и военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На главной площади Каспийска состоялась генеральная репетиция Парада в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием расчетов пеших колонн и военной техники Каспийской флотилии. Участники мероприятия в парадной форме отработали слаженность действий при прохождении торжественным маршем, отрепетировали исполнение строевой песни, приветствие старшего начальника и троекратное «Ура».

Всего по площади Ленина в парадном строю прошли свыше тысячи человек. В механизированной колонне задействовали более 30 современных образцов вооружения и военной техники, среди них бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», новейшие бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-4320 с 120-мм минометами 2С12 «Сани» и 122-мм гаубицами Д-30, КамАЗ-5320 с расчетом ПЗРК «Игла», Урал-4320 ВВ «Бронекапсула».

Всего на территории Южного военного округа 9 мая будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:18 В стране и мире
СМИ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
05:18 В стране и мире
СМИ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
04:22 В стране и мире
Вверх по нарастающей: в Метеобюро рассказали, когда в Москву придет тепло
04:04 В стране и мире
Видео
Небо в огнях: в честь Дня Победы над Ржевским мемориалом прошло шоу дронов
02:52 В стране и мире
Сын Лигачева рассказал о последних днях жизни отца
Популярное
Популярное
«Легче не становится»: Бузова рассказала о своем самочувствии
СМИ озвучили неожиданную версию гибели Boeing MH370
Назван ингредиент, с которым кофе становится в два раза полезнее
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Нацистский код: французы нашли под половицей дома немецкую шифровку времен войны
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.