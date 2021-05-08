В Дагестане состоялась генеральная репетиция Парада Победы

На главной площади Каспийска состоялась генеральная репетиция Парада в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием расчетов пеших колонн и военной техники Каспийской флотилии. Участники мероприятия в парадной форме отработали слаженность действий при прохождении торжественным маршем, отрепетировали исполнение строевой песни, приветствие старшего начальника и троекратное «Ура».

Всего по площади Ленина в парадном строю прошли свыше тысячи человек. В механизированной колонне задействовали более 30 современных образцов вооружения и военной техники, среди них бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», новейшие бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-4320 с 120-мм минометами 2С12 «Сани» и 122-мм гаубицами Д-30, КамАЗ-5320 с расчетом ПЗРК «Игла», Урал-4320 ВВ «Бронекапсула».

Всего на территории Южного военного округа 9 мая будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.