Псаки заявила, что США не хотят вводить новые санкции против РФ

США не хотят вводить дополнительные санкции против России. Об этом заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки Джен Псаки в ходе брифинга для журналистов.

Вместе с тем, подчеркнула Псаки, Штаты «оставили за собой пространство для маневра», чтобы все-таки иметь возможность запустить новые ограничительные меры против РФ.

«Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», - сказала пресс-секретарь Белого Дома.

По словам Псаки, Штаты хотят построить «более долговечные и предсказуемые» отношения с Российской Федерации. Тем не менее, в апреле США ввели очередные ограничительные меры против Москвы и выслали десять российских дипломатов. РФ ответила на действия США зеркально.