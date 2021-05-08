Не менее 10 боевиков уничтожены: террористы атаковали позиции правительственных сил Сирии в Идлибе

Боевики атаковали позиции правительственных сил Сирии в Идлибе. В ходе столкновения не менее 10 террористов были уничтожены. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Карпов в ходе брифинга.

«В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики», - рассказал Карпов.

Сирийские вооруженные силы отбили атаку террористов, в ходе отражения нападения 10 нападающих были уничтожены. Оставшиеся боевики совершили отступление в сторону населенного пункта Фтира.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.