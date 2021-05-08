В Карабахе завершилось строительство тридцати блочно-модульных городков для миротворцев РФ

Специалисты материально-технического обеспечения ВС РФ завершили строительство тридцать блочно-модульных городков для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Они были введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки – за 4 месяца, рассказал руководитель штаба строительства на территории Нагорного Карабаха генерал-майор Юрий Хорт. Блочно-модульные городки были построены в Шуше, Карыкахе, Джераберте, уточнил он.

Модульные городки – полноценные автономные объекты с электроснабжением, отоплением, санузлами, водоснабжением и водоотведением. Они также укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. В них есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, кухня.

Всего с момента переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах специалистами Министерства обороны возведено дтридцать блочно-модульных городков на 250, 60, 40, 30 и 15 человек, а также пункт управления и домик командного состава.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.