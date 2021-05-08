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ФБР рассекретило документы о расследовании смерти Курта Кобейна

Анна Касаткина
22:36 08.05.2021
В материалах, в частности, раскрывается версия частого сыщика, нанятого супругой музыканта.
ФБР рассекретило документы о расследовании смерти Курта Кобейна
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало архивные документы о гибели фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна. Десять страниц представляют собой два письма с призывом расследовать смерть музыканта, как убийство, ответы на них правоохранителей, а также изложение версии произошедшего частным детективом Томом Грантом.

Одно из обращений, опубликованных на сайте ведомства, сообщает, что на ружье Кобейна не было его отпечатков пальцев, а приписка о желании умереть в его предсмертном послании будто бы сделана другим человеком и добавлена позднее.

«Миллионы поклонников во всем мире хотели бы, чтобы несоответствия, связанные с его смертью, были устранены раз и навсегда», - цитирует другое письмо «Афиша.Daily».

Ответы ФБР рассылало с практически идентичными формулировками. Сотрудники ведомства подчеркивали, что ценят обеспокоенность тем фактом, что Кобейн мог стать жертвой убийства, однако поясняли, что большинство таких дел находятся в юрисдикции штата и местных чиновников. Правоохранители также отмечали, что предоставленные сведения не указывают на нарушение закона, а потому ФБР не может предпринять никаких действий.

Рассекречено также и сообщение, направленное в январе 1997 года в ФБР кинокомпанией Cosgrove/Meurer Productions, которая занималась производством документального сериала «Неразгаданные тайны». Один из эпизодов шоу был посвящен смерти Кобейна и позже вышел на телевидении.

В документе описывается позиция сыщика из Лос-Анджелеса Тома Гранта, которого наняла супруга музыканта Кортни Лав. Вывод о самоубийстве Грант считал поспешным и настаивал, что предсмертная записка Кобейна на самом деле была о завершении его музыкальной карьеры. Часть послания, по его мнению, была подделана. Детектив пришел к выводу, что заказчицей убийства фронтмена Nirvana могла стать сама Лав, так как их отношения были в критическом состоянии и таким образом девушка хотела избежать развода. Грант призвал ФБР вновь открыть расследование.

Фронтмена Nirvana нашли мертвым в его доме 8 апреля 1994 года. Как считает следствие, он покончил с собой 5 апреля. Многие люди при этом были уверены, что на самом деле музыканта убили.

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