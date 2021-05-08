Армия Цветы, подарки и музыка: военные ЦВО поздравили ветеранов Самарской области с Днем Победы Анна Касаткина Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Самарской области военнослужащие бригады спецназначения Центрального военного округа поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Попурри из маршей для ветеранов сыграл военный оркестр. Мини-концерты организовали для 97-летнего Лобачева Сергея Савельевича, 95-летней Бондаревой Олимпиады Алексеевны, 90-летнего Чертовских Ивана Петровича, 93-летней Ведениной Анны Лукьяновны и семьи фронтовиков Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризы Мерсияфовны. «Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки», - рассказали в Минобороны РФ. Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика