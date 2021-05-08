В стране и мире Названы дата и место похорон Владимира Качана Анна Касаткина Качан скончался в пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни. © Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Прощание и похороны народного артиста России Владимира Качана пройдут в среду, 12 мая. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Прощание с Качаном в «Школе современной пьесы» будет проходить с 12.00. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище. Качан скончался в пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни в больнице в Коммунарке. Причиной смерти стали осложнения коронавируса. Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилов (ныне Уссурийск). После окончания школы в Риге поступил в Щукинское училище. С 1965 года писал песни, многие на стихи своего друга, народного артиста России Леонида Филатова. Последние годы Качан играл в «Школе современной пьесы». Он также снимался в кино и известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Петровка, 38», «Время собирать камни», сериалах «Диверсант», «Чтобы помнили», «Тяжелый песок», «Бессонница» и других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика