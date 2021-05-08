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Названы дата и место похорон Владимира Качана

Анна Касаткина
21:04 08.05.2021
Качан скончался в пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни.
Названы дата и место похорон Владимира Качана
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
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Прощание и похороны народного артиста России Владимира Качана пройдут в среду, 12 мая. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Прощание с Качаном в «Школе современной пьесы» будет проходить с 12.00. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Качан скончался в пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни в больнице в Коммунарке. Причиной смерти стали осложнения коронавируса.

Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилов (ныне Уссурийск). После окончания школы в Риге поступил в Щукинское училище. С 1965 года писал песни, многие на стихи своего друга, народного артиста России Леонида Филатова. Последние годы Качан играл в «Школе современной пьесы». Он также снимался в кино и известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Петровка, 38», «Время собирать камни», сериалах «Диверсант», «Чтобы помнили», «Тяжелый песок», «Бессонница» и других. 

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