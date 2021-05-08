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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ

Анна Касаткина
19:37 08.05.2021
Игра началась минутой молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Московские «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

По решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза матч состоялся на «Арене-Химки». «Локомотив» наказали проведением одной игры на нейтральном поле из-за того, что начальник команды Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура со «Спартаком».

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. За воротами были установлены баннеры с известным футболистами, участвовавшими в войне.

На 42-й минуте игры с «Динамо» главный арбитр Павел Кукуян после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока «Локомотива» Франсуа Камано. На 72-й минуте после получения второй желтой карточки был удален защитник «Динамо» Иван Ордец.

«Локомотив» вышел на второе место турнирной таблицы чемпиона с 53-мя очками. У «Спартака», идущего следом, столько же очков и матч в запасе. У «Динамо» 47 очков - клуб располагается на седьмой строчке. В заключительном туре чемпионата «Локомотив» сыграет с екатеринбургским «Уралом» на своем поле, «Динамо» в домашнем матче сразится с ЦСКА. Матчи 30-го тура состоятся 16 мая.

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