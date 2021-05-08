Главнокомандующий ВМФ возложил цветы и венки к мемориалу «Малая Пискаревка» в Ломоносове

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов возложил венки и цветы к мемориалу «Малая Пискаревка» в Ломонсове. На территории памятного комплекса захоронены более пяти тысяч солдат, офицеров и жителей города Ораниенбаум.

В церемонии возложения приняли участие учащиеся Военного института дополнительного профессионального образования и Военно-Морского Института Военного учебно-научного центра ВМФ, делегация Главного командования ВМФ.

«Здесь каждая пядь земли пропитана пролитой кровью наших солдат и офицеров, мирных жителей. Они противостояли захватчикам, проявляя лучшие примеры мужества и героизма», - сказал на церемонии Евменов.

Главком отметил, что воспоминания об этом подвиге живы всегда, а накануне Дня Победы героям отдаются заслуженные почести.

История мемориала «Малая Пискаревка» началась в 1941 году. Тогда на ораниенбаумском кладбище Красная Слобода была создана братская могила советских воинов, защищавших Ораниенбаумский плацдарм. Известных было захоронено 477 человек из 3-го, 163-го, 320-го стрелковых полков и 2-го батальона Краснознаменного Балтийского флота. Затем на этом месте производили послевоенные захоронения.

Официально мемориал был открыт 7 июля 1973 года. Тогда на северной стороне кладбища установили памятник - камень на небольшом постаменте, огражденный цепями по периметру. В 1989-1990 годах мемориал был благоустроен - оформлены три братские могилы. Само название «Малая Пискаревка» отсылает посетителей к образу Пискаревского мемориального кладбища, сооружения которого увековечивают подвиг ленинградцев, выстоявших в суровые дни блокады города.