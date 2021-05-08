«Мы - армия страны! Мы - армия народа!»: спецпоезд МО с выставкой прибыл в Тулу
Состав с военной тематикой приехал в город в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Тулу прибыл патриотический поезд Министерства обороны «Мы – Армия страны! Мы – Армия народа!». Несмотря на дождь, состав встретили не менее пятисот человек.
Жители города смогли увидеть образцы новейшей техники и вооружений российской армии, представленные на открытых платформах, поучаствовать в экскурсиях и посмотреть выступления концертных бригад.
В составе тематического эшелона - 17 вагонов, оформление которых посвящено героическим страницам нашей истории, достижениям Вооруженных сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.
Поезд стартовал в конце апреля с Киевского вокзала в Москве. За две недели состав прошел более семи тысяч километров.