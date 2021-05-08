В стране и мире Триколор над Керченским проливом: Крымский мост засиял цветами российского флага Андрей Аркадьев Работы по освещению проводились на протяжении трех месяцев. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Обе арки Крымского моста подсветили в цвета российского флага, сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань». Акция приурочена к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Железнодорожный и автодорожный пролеты оснастили дополнительными светильниками. Иллюминацию тожественно включат сегодня вечером, но тестово ее уже проверили. Триколор виден с обеих сторон моста. Подсветка подчеркнет архитектурные конструктивные особенности транспортного перехода через Керченский пролив. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика