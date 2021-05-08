Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вера и великая история страны: как в Главном храме ВС РФ прошел молебен в честь Дня Победы

Игорь Балдин
Анна Назайкина
18:17 08.05.2021
В богослужении приняли участие десятки верующих, среди которых были военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Главном храме Вооруженных Сил сегодня прошел особый праздничный молебен - он приурочен к предстающему Дню Победы. Подобное богослужение проходит впервые и его посетили действующие военнослужащие, курсанты военных ВУЗов, юнармейцы, а также заместители министра обороны.

Не прошло и года с тех пор, как у всех военнослужащих появился свой храм - главный храм Вооруженных сил, а здесь уже происходят такие знаковые события. На наших глазах появляется новая традиция: перед Парадом 9 мая проводить особые молебны. Первый - посвящен 76-ой годовщине Победы.

О том, насколько это событие важно для всей нашей армии, говорит и то, что на службе - заместители министра обороны Александр Фомин и Андрей Картополов. Начальник Главного военно-политического управления подтвердил: теперь этот молебен будут проводить каждый год - накануне великого праздника.

«Это очень символично и правильно, что накануне этого дня человек прикасается душой к подвигу наших предшественников, которые сделали так, что мы теперь можем и жить и молиться и радоваться»,- заявил Картаполов.

Служение Божественной литургии совершил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий. 

«Суворов не зря называл воинов чудо-богатырями, благослови Господь, чтобы и в наше время сила богатырская, которая в правде прежде всего, да укрепится в наших воинах, наших гражданах», - сказал он.

Сегодня в храме было несколько тысяч прихожан. И большинство из них были военнослужащими.

«Мне отрадно, что наша церковь вступила в наши ряды и помогает защищать память, потому что западные страны стремятся информационными способами переписать историю, принизить наш вклад, вклад нашего народа в Победу. Этого допускать нельзя», - считает заместитель батальона специального назначения по военно-политической работе Артем Толмачев.

День Победы - праздник международный: в 1945 году советская армия освободила от фашизма весь мир. Поэтому накануне 9 мая в храме было немало иностранных гостей - военных атташе из Европы и Азии.

«Я в третий раз в этом храме. В России я военный атташе Индии. Это очень красивый храм, величественное сооружение, построенное специально для военных. Эти витражи, роспись стен, мозаики, убранство - я очень впечатлен», - сказал Раджеш Пушкар, военный атташе Индии в Москве.

Когда стихли звуки колокола, раздались их голоса - солистов ансамбля Александрова поют песни Победы.

И снова о памяти - близ храма под открытым небом была проведена военно-историческая реконструкцию. Здесь вспомнили события Пражской наступательной операции - финального аккорда войны.

Так в одном месте - у стен из зеленой бронзы главного храма Вооруженных сил Российской Федерации соединилось все, что так важно для многих россиян - вера, история и великая Победа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:36 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что РФ делает все для поддержки Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане
18:30 В стране и мире
Видео
Триколор над Керченским проливом: Крымский мост засиял цветами российского флага
16:24 В стране и мире
Сенатор рассказал, кому из россиян могут сократить число рабочих часов
15:08 В стране и мире
Россияне назвали День Победы самым значимым праздником
13:33 Армия
Видео
Распахнутое в космос «Окно-М»: чем уникален комплекс слежения за орбитальными объектами
Популярное
Популярное
СМИ раскрыли детали расставания Гейтсов
Видео
«Могучий электронный глаз»: эксперт рассказал о значении комплекса «Окно-М» для обороны России
Видео
Прически, костюмы, реквизит: что происходит за кулисами вокального конкурса «Новая звезда-2021»
Назван ингредиент, с которым кофе становится в два раза полезнее
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Мясников назвал «мужской» симптом рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.