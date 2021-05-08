Вера и великая история страны: как в Главном храме ВС РФ прошел молебен в честь Дня Победы

В Главном храме Вооруженных Сил сегодня прошел особый праздничный молебен - он приурочен к предстающему Дню Победы. Подобное богослужение проходит впервые и его посетили действующие военнослужащие, курсанты военных ВУЗов, юнармейцы, а также заместители министра обороны.

Не прошло и года с тех пор, как у всех военнослужащих появился свой храм - главный храм Вооруженных сил, а здесь уже происходят такие знаковые события. На наших глазах появляется новая традиция: перед Парадом 9 мая проводить особые молебны. Первый - посвящен 76-ой годовщине Победы.

О том, насколько это событие важно для всей нашей армии, говорит и то, что на службе - заместители министра обороны Александр Фомин и Андрей Картополов. Начальник Главного военно-политического управления подтвердил: теперь этот молебен будут проводить каждый год - накануне великого праздника.

«Это очень символично и правильно, что накануне этого дня человек прикасается душой к подвигу наших предшественников, которые сделали так, что мы теперь можем и жить и молиться и радоваться»,- заявил Картаполов.

Служение Божественной литургии совершил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

«Суворов не зря называл воинов чудо-богатырями, благослови Господь, чтобы и в наше время сила богатырская, которая в правде прежде всего, да укрепится в наших воинах, наших гражданах», - сказал он.

Сегодня в храме было несколько тысяч прихожан. И большинство из них были военнослужащими.

«Мне отрадно, что наша церковь вступила в наши ряды и помогает защищать память, потому что западные страны стремятся информационными способами переписать историю, принизить наш вклад, вклад нашего народа в Победу. Этого допускать нельзя», - считает заместитель батальона специального назначения по военно-политической работе Артем Толмачев.

День Победы - праздник международный: в 1945 году советская армия освободила от фашизма весь мир. Поэтому накануне 9 мая в храме было немало иностранных гостей - военных атташе из Европы и Азии.

«Я в третий раз в этом храме. В России я военный атташе Индии. Это очень красивый храм, величественное сооружение, построенное специально для военных. Эти витражи, роспись стен, мозаики, убранство - я очень впечатлен», - сказал Раджеш Пушкар, военный атташе Индии в Москве.

Когда стихли звуки колокола, раздались их голоса - солистов ансамбля Александрова поют песни Победы.

И снова о памяти - близ храма под открытым небом была проведена военно-историческая реконструкцию. Здесь вспомнили события Пражской наступательной операции - финального аккорда войны.

Так в одном месте - у стен из зеленой бронзы главного храма Вооруженных сил Российской Федерации соединилось все, что так важно для многих россиян - вера, история и великая Победа.