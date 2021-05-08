Сюрприз для ветеранов: в Екатеринбурге военнослужащие поздравили с Днем Победы фронтовиков
Под окнами дома, где живет Ирина Никитична Комарова, прошел концерт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге военные связисты организовали персональную экскурсию для фронтовика - Дмитрия Николаевича Суворова - участника операции «Багратион» Белорусской наступательной операции.
Ветерану показали экспозицию военной техники, развернутую в честь праздника в центре уральской столицы, а позже за чашкой чая он пообщался с военнослужащими и даже прочитал им трогательное стихотворение.
Поздравили военнослужащие и Ирину Никитичну Комарову, она принимала участие во взятии Вены. Под окнами ее дома устроили концерт.