В Дептрансе назвали улицы и станции метро, которые будут закрыты 9 мая

В день проведения Парада Победы в Москве по некоторым улицам столицы будет ограничено движение. Так, перекроют центральные трассы города, Звенигородское, Минское шоссе и часть Садового кольца.

Кроме того, будут изменения и в работе столичной подземки. С 5:30 и до окончания Парада станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку, «Библиотека им. Ленина» - только на пересадку.

Также возможны ограничения на станциях «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город».

На «Парке Победы» с 5:30 до 22:00 выходы 1-5 будут работать только на выход, а выход 6 - только на вход.

Маршруты наземного транспорта изменятся в центре и на северо-западе Москвы. С более точной картой можно ознакомиться на специальной странице.