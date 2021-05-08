Концерт во дворе: военнослужащие провели мини-парад для ветерана в Подмосковье

В Подмосковье военнослужащие танковой армии Западного военного округа поздравили ветерана Барбашову Евдокию Ивановну с 99-летием и Днем Победы.

Фронтовику вручили цветы и подарки, зачитали поздравления и поблагодарили за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Во дворе дома, где живет Барбашова, небольшой оркестр исполнил песни военных лет.

Евдокия Ивановна родилась 8 мая 1922 года в городе Горький. В декабре 1942 года вступила в ряды Красной армии. Девушку направили в так называемый «карантин», где она научилась стрелять, ходить строевой, ползать по-пластунски.

После учебы Барбашову направили в часть аэростатных заграждений стратегически важного военного объекта. Во время бомбардировки немецкими самолетами была ранена. До конца войны Евдокия Ивановна несла службу на стратегическом объекте, а 18 июля 1945 года ее демобилизовали.

Ранее военнослужащие ВВО и военный духовой оркестр на Сахалине провели мини-парад для 94-летнего участника Великой Отечественной войны Сичкаря Владимира Федотовича. Под окнами дома ветерана под аккомпанемент военного оркестра была исполнена песня «День Победы».