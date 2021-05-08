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В Москве за сутки может выпасть две трети месячной нормы осадков

Анна Касаткина
17:07 08.05.2021
В ночь на 9 мая в столице возможно выпадение мокрого снега.
В Москве за сутки может выпасть две трети месячной нормы осадков
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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За сутки в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 8 мая в этом году может стать одним из самых дождливых за последние 70 лет. Ожидается, что выпадет до 28 миллиметров осадков. С 1948 года подобное было отмечено в метеорологической истории всего дважды - в 1987 году было 26,6 мм, в 2017-м - 26,7 мм. Рекорд был установлен в 1922 году - тогда в Москве выпало 35,2 мм осадков.

Тишковец полагает, что в ночь на 9 мая на столицу прольется еще 6-7 мм. В сумме получается 35 мм, что составляет 68 процентов или две трети месячной нормы. В беседе с РБК синоптик также предупредил, что с 3.00 до 6.00 9 мая есть 30-процентная вероятность выпадения мокрого снега.

Ранее метеоролог рассказал, когда дожди в Москве закончатся.

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