Евросоюз внес деньги за освобождение из тюрьмы в Грузии главы партии Саакашвили

Европейский фонд за демократию внес залог за депутата парламента Грузии и главу созданной Михаилом Саакашвили грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, находящегося под стражей. Как сообщили в представительстве ЕС в Грузии, сумма составила 40 тысяч лари, это более 11,5 тысячи долларов.

«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии», — сказано в сообщении представительства ЕС.

Соратника Саакашвили обвиняют в организации попытки штурма национального парламента Грузии летом 2019 года. Его освободили под залог и обязали носить электронный браслет, который он сорвал в ноябре прошлого года на митинге против результатов парламентских выборов. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога на 40 тысяч лари.