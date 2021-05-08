Верховный суд разъяснил, нужно ли уведомлять должников о включении в список невыездных

Судебные приставы-исполнители обязаны уведомлять должников, если выезд за границу последним запрещен. Такое разъяснение сделал Верховный суд России в новом обзоре судебной практики.

Примером стал случай гражданина Т. из Магнитогорска, который в 2018 году потерял более 110 тысяч рублей из-за сорвавшейся в связи с ограничением на выезд поездки в Турцию и обратился в суд с иском к Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что долг у человека был и он о нем знал. Однако при наложении ограничения на выезд за границу судебный пристав гражданина об этом не уведомил. Постановление в связи с этим признали незаконным, так как уведомление должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о временном ограничении на выезд было обязательством пристава.

Как подчеркнули в Верховном суде, основанием для ограничения должника на выезд является не наличие решения суда о взыскании денежных средств, а неисполнение должником требований исполнительного документа в срок. Поэтому наличие решения суда не обязывало Т. проверять наличие или отсутствие каких-либо ограничений в его адрес. Верховный суд признал право Т. требовать возмещения нанесенных ему убытков. Дело направили на новое рассмотрение, так как ранее нижестоящие инстанции усомнились в том, что гражданину, который знал о своем долге, положена компенсация.

Ранее в ФССП назвали причины, по которым россияне чаще всего становятся невыездными.