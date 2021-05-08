Россияне назвали День Победы самым значимым праздником

Граждане России назвали День Победы самым значимым праздником в году. За это проголосовали 95% опрошенных.

«Судя по комментариям, причина всенародной любви к 9 Мая заключается в объединяющей силе этого праздника: вклад в победу над фашизмом внесла практически каждая российская семья», - отмечается в исследовании сервиса поиска работы.

На второе по важности место россияне поставили Новый год - 94%. Третью строчку занял день рождения - 92%. Наименьшее одобрение - у Дня России и Дня народного единства.

Опрос проводился в период с 4 по 6 мая. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.