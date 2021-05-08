Армия Спасти природу: как военнослужащие тушат пожары в Тюменской области Андрей Аркадьев Решение оказать помощь принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения региональных властей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военнослужащие Центрального военного округа приступили к тушению природных пожаров в Тюменской области. С просьбой оказать помощь региону обратились местные власти. «Первый отряд из состава инженерно-саперного полка, дислоцированного в Тюменской области, прибыл в Ишимский район и приступили к тушению пожара близ Мизоновского сельского поселения, в котором проживают около одной тысячи человек. Военнослужащие используют для борьбы с огнем ранцевые огнетушители», - говорится в сообщении. При необходимости военнослужащие готовы использовать два вертолета Ми-8. Эти машины оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика