Воздушный строй: какая авиация поднимется в небо для участия в главном военном параде страны

Пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» будут задействованы в Параде Победы на Красной площади 9 Мая. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Русские Витязи» и «Стрижи» будут пилотировать самолеты Су-30СМ и МиГ-29, «Беркуты» - вертолеты Ми-28Н. Кроме того, в воздушном строю пройдут экипажи стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие типы авиационной техники.

Завершат авиационную часть военного парада экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25. Они окрасят небо в цвета российского флага.

Все полеты в рамках репетиции авиапарада выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.