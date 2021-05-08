Прыжок с 200 метров и полет на симуляторе Су-34: ветераны ВОВ рассказали о своих уникальных рекордах

Ветераны Великой Отечественной войны в беседе с RT рассказали о своих уникальных рекордах, которые им удается ставить, несмотря на их почтенный возраст.

Так, Борис Графов, возраст которого - 91 год, увлекается банджи-джампингом. На его счету уже 9 прыжков с высоты более 200 метров.

«И вот без всяких опасений прыжок с моста на 200 метров вниз. Летишь, как птица, ногами вверх, а головою вниз», - поделился впечатлениями в стихотворной форме Графов.

Мария Колтакова в свои 99 лет установила больше десятка рекордов: она управляла различной военной техникой, а также провела полет на симуляторе сверхзвукового истребителя Су-34.

«Железной бабушкой меня называют, а я говорю: “Не железная, а стальная. Железо ржавеет”. Я сделала за 5 лет последних 12 рекордов. Занесена в книгу рекордов России. И на чем только я не плавала, и на чем я не прыгала»,- рассказала она.

100-летний Иван Курбаков стал самым возрастным водителем в России. Несмотря на свой возраст, для управления транспортным средством он годен по всем параметрам. За рулем мужчина вот уже 60 лет.