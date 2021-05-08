«Упиваются своей властью»: Володин попросил США не забывать о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне

США упиваются своей властью и экономикой, но забывают, благодаря кому удалось победить во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», - отметил он.

Председатель Госдумы призвал защищать историю России. Он уверен, что смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим.

«Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», - считает Володин.

Кроме того, он попросил иностранных политиков разделять вопросы экономики и исторической памяти.

«Экономические отношения - это одно, а вопросы сохранения исторической памяти - совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем», - заключил председатель Госдумы.

Володин сообщил, что случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов советским солдатам в некоторых странах не могут оставить равнодушным никого.