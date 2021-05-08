Макрон заявил, что страны ЕС обсудят на саммите Россию и Brexit

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза обсудят на саммите, который состоится 25 мая, отношения с Россией, а также выход Великобритании из ЕС.

«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это Россия и Brexit», - сообщил президент Франции после саммита политического объединения в португальском Порту.

Также французский лидер добавил, что участники переговоров в Португалии сейчас разрабатывают стратегию по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.