Макрон заявил, что страны ЕС обсудят на саммите Россию и Brexit
С соответствующим заявлением президент Фракции выступил после неформального саммита ЕС в Португалии.
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза обсудят на саммите, который состоится 25 мая, отношения с Россией, а также выход Великобритании из ЕС.
«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это Россия и Brexit», - сообщил президент Франции после саммита политического объединения в португальском Порту.
Также французский лидер добавил, что участники переговоров в Португалии сейчас разрабатывают стратегию по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.