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По волнам памяти: во Владивостоке в честь Дня Победы прошел массовый заплыв

Анна Назайкина
13:59 08.05.2021
Участие приняли как профессиональные пловцы, так и любители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В центре Владивостока в преддверии Дня Победы любители экстрима устроили массовый заплыв, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Участие приняли как профессиональные пловцы, так и любители. В спортивной гавани несколько десятков смельчаков с флагами в руках преодолели дистанции в 100 и 500 метров.

Пловцы использовали гидрокостюмы, потому что, несмотря на весеннее время, температуры воды было достаточно низкой - около +9 градусов. Пройти в такой холодной воде один километр достаточно тяжело.

На протяжении всего пути участников заплыва сопровождали катера со спасателями.

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