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На Украине выставили на продажу несколько тюрем

Вадим Синицын
01:40 08.05.2021
Всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине.
На Украине выставили на продажу несколько тюрем
© Фото: Фонд государственного имущества Украины
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На Украине выставили на торги несколько тюрем. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, слова которого приводятся на официальном сайте украинского правительства.

Отмечается, что тюрьмы выставлены на торги в рамках «Большой приватизации тюрем». В сообщении говорится о выставлении двух учреждений пенитенциарной системы – Южной исправительной колонии №51 и Львовской исправительной колонии №48.

Учреждения продают в рамках оптимизации. По словам министра Малюськи, Львовскую исправительную колонию законсервировали еще в 2018 году, а заключенных перевели в другие тюрьмы, поскольку колония была заполнена всего на сорок процентов. Однако деньги на ее содержание продолжали выделяться из бюджета, в связи с чем было принято решение выставить тюрьму на аукцион.

Всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине. Эти учреждения часто заполнены и работают неэффективно, что неприемлемо для налогоплательщиков, за чей счет содержатся такие учреждения, утверждается на сайте украинского правительства.

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