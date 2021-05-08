На Украине выставили на продажу несколько тюрем

На Украине выставили на торги несколько тюрем. Об этом сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, слова которого приводятся на официальном сайте украинского правительства.

Отмечается, что тюрьмы выставлены на торги в рамках «Большой приватизации тюрем». В сообщении говорится о выставлении двух учреждений пенитенциарной системы – Южной исправительной колонии №51 и Львовской исправительной колонии №48.

Учреждения продают в рамках оптимизации. По словам министра Малюськи, Львовскую исправительную колонию законсервировали еще в 2018 году, а заключенных перевели в другие тюрьмы, поскольку колония была заполнена всего на сорок процентов. Однако деньги на ее содержание продолжали выделяться из бюджета, в связи с чем было принято решение выставить тюрьму на аукцион.

Всего в рамках реформы пенитенциарной системы планируется приватизировать 35 исправительных учреждений по всей Украине. Эти учреждения часто заполнены и работают неэффективно, что неприемлемо для налогоплательщиков, за чей счет содержатся такие учреждения, утверждается на сайте украинского правительства.