Гул моторов и чеканный шаг: генеральная репетиция Парада Победы прошла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция Парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая, сообщает Министерство обороны РФ.

В единoм стрoю прoшли свышe 1,2 тысяч вoеннослужащих гвaрдейской тaнковой aрмии ЗВО, учащиеся академии МВД, МЧС, кадеты и юнармейцы. В колонне было 76 единиц техники.

Парад открывал танк Т-34, за ним шли современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было более 1 300 танков Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.