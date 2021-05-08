Путин обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев совершили телефонный разговор, в ходе которого обсуждались процессы интеграции, вопросы безопасности, а также борьба с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсужден ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры также обменялись мнениями о ходе коллективной работы по продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и затронули некоторые аспекты региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Также лидеры РФ и Казахстана поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Было подчеркнуто, что данный праздник имеет особое значение для двух народов.