Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Украины и Грузии

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Украины и Грузии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле.

«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», – заявил глава государства.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы народов, особенно проявившиеся в жестокие годы войны, являются фундаментом для развития добрососедских отношений.