Благодарность за мирное небо: более 40 тыс. писем ветеранам доставили военнослужащие ЦВО в рамках акции «Почта Победы»

В преддверии празднования 9 мая в России, а также в Таджикистане и Киргизии проходит акция «Почта Победы», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках акции военнослужащие и школьники пишут письма ветеранам Великой Отечественной войны и благодарят их за мирное небо над головой.

Военные связисты в форме фронтовых почтальонов развозят такие послания и поздравляют ветеранов с праздником. Военнослужащие ЦВО доставили более 40 тысяч «Писем Победы», пожелали ветеранам благополучия, здоровья и долгих лет жизни, а также выразили им глубокую благодарность за великий подвиг.

В этом году отмечается 76 лет Великой Победы. По всей стране от Владивостока до Калининграда проходят репетиции военных парадов. В Главном параде на Красной площади задействуют более 12 тысяч человек. В состав механизированной колонны будут включены десятки образцов новой и модернизированной военной техники.