Мини-концерт в честь 9 мая: военные ВВО выступили под окнами ветерана на Сахалине

Военнослужащие ВВО и военный духовой оркестр на Сахалине провели мини-парад для 94-летнего участника Великой Отечественной войны Сичкаря Владимира Федотовича.

Более 100 военнослужащих приехали к дому фронтовика в городе Южно-Сахалинске, чтобы поздравить ветерана с наступающим праздником. В честь Владимира Федотовича, под аккомпанемент военного оркестра была исполнена песня День победы. Ветеран вместе с супругой подпевали не сдерживая слез.

Завершилось поздравление ветерана прохождением военнослужащих роты почетного караула торжественным маршем.

«Мы регулярно поздравляем ветеранов ВОВ с праздниками и памятными датами, а также систематически оказываем помощь в быту, в том числе по просьбам самих ветеранов, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с большой радостью», – отметил заместитель командира армейского корпуса ВВО по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков.

Владимир Федотович родился в 1929 году на Украине, в селе Дзенгелевка Киевской области. Как и многие его сверстники, совсем юный Владимир приписал себе пару лет и перенес дату своего рождения на 1927-й. В 13 лет он уже работал столяром, делал все возможное, чтобы помогать фронту.

В конце июня 43-го года 14-летний, а по документам 16-летний Владимир подал заявление в Кировский РВК с просьбой призвать его в военно-морской флот. С этого момента и началась его служба: краснофлотца, артиллериста, разведчика, которая далее продолжилась в сухопутных войсках до 1951 года.

Во время войны с Японией на Сахалине ветеран был разведчиком. Участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции. Владимир Федотович проходил службу в различных должностях и званиях, дослужился до звания старшины.

После войны 34 года посвятил строительной отрасли, пройдя путь от столяра до старшего прораба, начальника управления. Строительные организации, которыми руководил ветеран, построили в островном регионе больше трехсот новых объектов и больше тысячи реконструировали.