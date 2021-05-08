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Под жарким солнцем: женский расчет пройдет в парадном строю в День Победы на авиабазе Хмеймим

Виталий Акиньшин
01:13 08.05.2021
В сводном расчете представительницы разных подразделений, поэтому при подготовке к шествию командир проводит их слаживание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Женщины-военнослужащие группировки Вооруженных сил России в Сирии в День Победы пройдут отдельным парадным расчетом на авиабазе Хмеймим.

В женском строю – медики, связисты, представители службы материально-технического обеспечения. В том, что в они пройдут не хуже мужчин никто не сомневается. В этом уверена и командир расчета Анастасия – в парадной колонне девушки не подведут.

«Все военнослужащие подходят очень ответственно к выполнению своих обязанностей, в том числе и к подготовке к параду. Ну, и у меня уже есть опыт командования подразделением, поэтому это тоже дает о себе знать, а военнослужащие женского пола действительно из разных подразделений, это накладывает свои особенности. Я думаю, мы справимся», – уточнила она.

Участница парадного расчета Оксана, медсестра МОСН, рассказала о подготовке к параду.

«Сейчас встаем чуть пораньше, чтобы выглядеть, как положено – у всех, чтоб были одинаковые прически, внешний вид красивый и форма была наглаженная, и отдельно повешенная, сложенная накануне вечером, поэтому – это приятные хлопоты», – поделилась впечатлениями она.

Пока расчет передвигается между плацем и казармой, девушки оттачивают парадный шаг и репетируют строевую песню.

Построение, затем проход мимо импровизированной трибуны авиабазы Хмеймим, – больше полутора часов под жарким сирийским солнцем. Военнослужащие-женщины российской группировки в Сирии доказали, что «жемчужиной» парадного марша 9 мая станут именно они.

Ранее российские и сирийские военнослужащие провели на авиабазе Хмеймим генеральную репетицию шествия парадных расчетов, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в тренировке были задействованы более тысячи военнослужащих.

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